面對輸球就淘汰的殘酷現實，中州科大29日發揮超強韌性，克服一度落後10分頹勢，且靠沙鹿最後3.3秒投進致勝三分球，終場77比74氣走上屆冠軍健行科大，中州總教練許智超表示，「這是我們在UBA首次擊敗健行，儘管對方有在調整。」

由於29日同時在政大舉行的比賽，高雄師大90比75輕取台灣藝大，確定提前搶下8強第7張門票，僅剩1張門票將由輔大與中州爭搶，前提是今天下午4點30分開打的輔大與台師之戰，輔大必須輸球，只要輔大贏球，今年8強就全部出爐。

許智超賽後一開始還在裝傻，「是否我們贏球還有晉級8強機會？但我知道對方在調整，我們運氣也好一點，才有辦法贏球。老實講，我根本沒想到可以擊敗健行，畢竟這是我們在UBA第1次贏他們，這樣一來，所有球隊我們都贏過了。」

中州當家射手白薩單場投進4顆三分球，貢獻全場最高26分，王律翔也拿21分，拿15分、6籃板、2助攻與3抄截的沙鹿賽後表示，「那一球出手，我就知道一定會進！畢竟我們賽前就已知道，這場比賽已經是晉級8強的最後機會。」

健行總教練劉孟竹賽後第一句話就是，「莫名其妙！」充分感受到他對球員表現的不滿，「或許我不該練兵的，只是8強必須在8天內打7場，我必須練出更多可用的板凳球員，不過中州確實打得很積極，兩隊差異最大的地方就在贏球的企圖心！」

(中時 )