在投得比較稍微熟悉的新莊體育館出賽的南山高中男籃隊，接在同校女籃隊之後也追加勝場，今天以82比67重挫東泰高中，賞東泰八強階段首敗。

東泰以4連勝結束上一階段12強複賽，進入八強賽連兩戰也連過松山高中、東山高中「兩座山」，可惜今天未能跨過南山這一關，賽後南山教練許時清表示，也會擔心東泰目前狀況好不好打，今天賽前送球員「果決」兩字，希望大家場上清楚判斷、把轉換跟節奏打出來，本戰抓下東泰後，至少未來要比到對戰分數，南山可以獲得正負分優勢。

南山今天5名球員的分雙位數，先發宋昕澔貢獻21分、5抄截，替補彭冠綸16分、11籃板，宋昕澔感謝隊友給他機會突破，自己目前也有練控球，認為掌控節奏上比較困難，但會努力克服，明天對本季尋求3連霸的能仁，就是做好該做的、別想太多。

東泰本季以先發五虎打天下，射手廖慈恩砍進5記三分球、收下22分，余祥平贊助17分、9籃板，賽後教練高丁國柱認為今天輸球倒不是體能問題，主要差在經驗值，「我們先發5人有3人才高二，經驗上和HBL男子組四強常客南山還是有差，雖然希望分差在個位數，但球員這場表現還行。」

南山高中廖偉皓籃下灌進兩分。（鄭任南攝）

(中時 )