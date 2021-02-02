光復高中後衛李宗漢（左）今天打出代表作。（鄭任南攝）

「球隊過去兩季HBL八強賽在台北和平籃球館表現不錯，這個賽季改到新莊體育館和板橋體育館打，一度感覺毛毛的，所前三場打完拿下3勝。」光復教練陳定杰在球隊今天78比60擊敗東山高中、收下8強賽3連勝後這麼說。

在光復場邊板凳席的第一張椅子，陳定杰放上一顆鳳梨以及一顆橘子求勝，而這階段比賽因為有兩個比賽場地，他也準備了可以分別在兩個場館使用的鳳梨，而且還能分辨哪顆鳳梨是哪個場館的，也祈禱可以延續好運。

光復今天4位球員得分雙位數，「雙槍」莊朝勝、陳將双各斬獲21分、16分，後衛李宗漢挹注19分、8籃板、5助攻、5抄截，繳出HBL代表作，來自合歡山清境農場下原住民部落的他，是賽德克族和布農族混血，去年暑假因為左手受傷一度想放棄，但在光復教練團鼓勵，加上自己是部落的希望，最後堅持下來，他說：「我是部落唯一一個打HBL的男生，大家都在看我表現，我也不想要家人難過，教練團也以學長陳宏恩受傷過再出發為例鼓勵我，給了我堅持下去的希望。」

對李宗漢來說，雖然今天繳出搶眼數據，但幫助球隊獲勝才是重點，儘管身高165公分在籃球場沒有身材優勢，他還是會努力從防守做起，減輕隊友陳將双、莊朝勝的控球責任，「我會相信自己，至於卡位什麼的，盡量去卡就對了，也很期待8強賽階段和泰山高中交手，與他們的後衛張東庭、徐宏瑋一較高下。」

光復高中板凳席的祈福鳳梨和橘子。（陳筱琳攝）

(中時 )