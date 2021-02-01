能仁家商高一前鋒林子皓進入八強賽打出問鼎109學年HBL新人王的身價，繼昨天對東山高中狂飆5記三分球搶24分後，今天對松山高中再繳27分，助隊101比91告捷，和東泰高中、光復高中同以2連勝並轡領先。

林子皓目前八強賽兩戰平均25.5分，比預賽、複賽8場比賽平均8.5分進步相當多，賽後能仁教練李正豪透露，之前長耀盃籃球賽在新莊體育館進行，林子皓就發揮的不錯，對於在新莊體育館出賽是否比較有信心，林子皓說：「感覺這裡的籃框好像比較大、比較好投，和我同隊的親哥哥林子桓鼓勵我這樣打就對了。」

李正豪並說，林子皓發揮得不錯，因此給了從替補出發的他更多出賽時間，而林子皓球商高，在四號位的策應、處理球也配合得不錯，表現受到肯定，而HBL新人王角逐標準之一是球隊要進入四強，對於個人獎項，林子皓說：「沒有特別去想新人王這件事，就是努力做好教練交代給我的任務。」

除了林子皓，今天王鈞聖進攻也有所貢獻，贊助全場次高25分，並有6籃板、6助攻，「禁區坦克」史魯齊補上16分；松山高中以喬納森23分最高，他也抓下13記籃板，中鋒于泓翔獲得20分、18籃板。

能仁家商王鈞聖（左）表現亮眼，單場得到球隊次高的25分，僅次於林子皓。（黃世麒攝）

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