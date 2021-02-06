看著左手食指繃帶上面自己寫著「加油」與「拚了」字樣，北一女中前鋒蔡佑蓮知道自己該跳出來了！靠著蔡佑蓮最後23.2秒的超前進球，加上普門高中沈心惠槍響同時跳投沒進，北一女中最後以75比74險勝，幾乎宣告搶到總決賽門票。

蔡佑蓮雖是這場攸關晉級關鍵戰役的致勝功臣，卻差一點變成敗戰罪人，因為她先在最後28.7秒兩罰中1，錯失北一女中追平機會，接著雖馬上投進超前分，卻在最後13.1秒兩罰落空，才讓普門高中擁有最後逆轉機會，幸好沈心惠失手了。

「我在隊上罰球命中率應該只輸給致彤，沒想到今晚卻這麼糟糕，」拿19分、9籃板的蔡佑蓮說，「當時我真的感覺罰球線是最遙遠的距離，我明明可以穩穩罰進，最後竟然兩罰落空，我只記得當時感覺很對不起大家，還好我們還是贏了。」

蔡佑蓮坦承，自己有時在場上太急了，反而打亂球隊節奏，這是她在總決賽開打前的改善重點，「我們很清楚這場比賽跟去年準決賽一樣，對手也都是普門，就是贏了晉級、輸了回家，但小駱姊(北一教練駱燕萍)告訴我們，她絕對相信我們。」

駱燕萍賽後強調，她並不責怪蔡佑蓮最後兩罰落空，但她很疑惑為何以往罰球還算穩定的蔡佑蓮，竟在這種時刻罰不進，「但我看到蔡佑蓮最後28.7秒迫使對方被吹違反運動精神犯規，我就知道我們贏定了，那個U就等於確定我們贏了。」

(中時 )