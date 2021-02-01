109學年HBL高中籃球聯賽，本季至今一路連勝的永仁高中，今天面對從外卡拚進八強的金甌女中，最後以62比57小贏，賽後教練時超傑點出此役毫無命中率可言，球員心態還要調整好，大家都是求好心切，情緒上必須更穩定去面對所有挑戰。

永仁雖然延續本季開打至今的7連勝，但全場出手95次僅命中26球，投籃命中率僅27.4％，三分球更是41投僅中5，時超傑賽後認為球隊今天打來荒腔走板，出手時機點不對，但也表示部會太苛責球員，「球員有連勝、求好心切的壓力，這是永仁需要學習的地方，比賽有輸有贏，透過這些比賽在抗壓性上對於我和球員都是很好的經驗。」

儘管投籃命中率不及格，今天永仁全隊防守有所斬獲，全隊完成了23次抄截，先發邱群琋20分、8籃板、5助攻、6抄截，王禹雯15分、11籃板、6抄截，主控楊芷昀7分、7籃板、5抄截，三人加起來就多達17次抄截，而楊芷昀目前還是HBL明星賽票選目前票數最高的球員，她笑說：「爸爸有在臉書發文幫我宣傳，我也會輪流幫自己和隊友投票，很意外目前是我最高票，但不會過於在意，重點還是要做好自己該做的來幫助球隊。」

包括國中到高中，楊芷昀已經在永仁體系待了7年，生涯受過幾次傷的她目前膝蓋已無大礙，對於場上期許，她說：「我的經驗比一些對有好點，希望我可以處理球上不要太慌張，可以讓隊友安心。」

從外卡賽拚進八強的金甌女中，此役兩位先發游沁樺、張婕柔都是「雙十」數據，游沁樺15分、19籃板，張婕柔12分、13籃板。

(中時 )