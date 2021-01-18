日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉軻德」正式來台，預定19日正式開幕營運，18日首先於台北市西門商圈舉辦首號店開幕記者會，台北市政府副市長黃珊珊、經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌均應邀共同出席，唐吉軻德台灣公司代表董事長竹內三善致詞表示，看好台灣消費市場活絡，不畏疫情選擇台北市西門商圈開設台灣首店「DON DON DONKI」，除維持超強優惠的一貫特色外，也將因應台灣市場需求推出不同商品方案，首店也特別規劃生鮮產品，直送日本鮮物，注入不同新元素。

投資業務處參事謝秀萍指出，這次投資處主要給予的協助在於協助相關人員申請簽證，受到疫情影響，外國人士來台必須要持商務簽證或以專案申請，而唐吉軻德來台投資、設點也沒有例外，必須要遵守相關防疫規定。她解釋，唐吉軻德來台開店，將開店相關的技術管理人員帶來台灣、將日本的零售模式引入，所以這段時間日籍人員將協助台灣人員教育訓練、短期支援。

唐吉軻德發跡日本大阪，以商品便宜為最大特色，目前全球已設有637家店，近年並積極開拓亞洲市場，進駐新加坡、泰國、香港等，本次在台設立首店，規劃3層樓賣場，採24小時營業，目前已招募近400位台灣員工，本次在台投資除創造國內就業機會外，亦引入創新經營模式，將有助提升我國零售服務業競爭力。

在新冠肺炎疫情衝擊全球下，台灣在疫情因應得當下，使得外商在台投資計畫均能順利推動，經濟部服務外商的熱情也未減少，對於外商因疫情影響各國實施嚴格邊境管制下，積極協調相關部會共同排解障礙，這次日商唐吉軻德能順利如期在台開幕亦是台北市政府、經濟部、勞動部、內政部、等單位共同協助的成果。在疫情尚未和緩下，經濟部將持續秉持服務企業的精神，熱忱協助外商落地台灣，並聚焦台灣產業優勢吸引更多外商來台投資。

(工商 )