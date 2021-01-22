台灣微軟正式宣佈Surface Hub 2S在台上市，期待滿足隨時隨地進行團隊合作、將遠端團隊凝聚一起、及流暢團隊協作等現代化企業會議需求，並提供企業級的資安防護。Surface Hub 2S 集視訊會議、商務需求於一體，整合傳統會議室的投影設備、會議室白板、視通訊解決方案等軟硬體配置，力助企業面對疫情帶來的遠距溝通與團隊協作的挑戰，維持高生產力。在全球25個 Surface Hub上市的市場中，目前已有6,000多家企業客戶採用Surface Hub會議室解決方案，超過一半《財富》100強企業在其中。

自新冠肺炎疫情爆發後，遠距工作、混合辦公模式成為全球企業商務工作的新常態。一項美國發佈的研究指出，80%的受訪者認為「協作」對他們的工作至關重要。微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長柯睿杰(Alain Crozier) 分享：「2020年是數位轉型加速最快的一年，改變人們工作與學習的方式，混合辦公的趨勢意味著企業需要更高行動性、靈活性且安全的團隊協作工具，而 Surface 正是以提高生產力與創造力為核心理念，滿足企業團隊隨時隨地都能在全方位的資安防護下保持聯繫與高效協作。」

台灣微軟總經理孫基康表示：「未來會議場景及以團隊為基礎的工作型態正在轉變，Surface 產品整合微軟生產力工具及最新技術來支持企業與團隊，透過像Surface Hub 2S此為團隊協作打造的行動會議室，具備高效能、行動性、連線性，及從晶片到雲端的資安防護。我們將持續與Surface合作夥伴一同將各式Surface產品帶給台灣企業與教育組織，強化企業韌性以面對動盪局勢的挑戰。」

Surface Hub 2S 具備三大優勢幫助企業重塑會議情境，帶來更高效生產力：

(1)隨時隨地進行團隊合作 (Teamwork anywhere)：透過帳號連結功能，每次使用 Surface Hub 2S 建立的文件，皆會上傳至雲端，當切換至不同裝置時，透過登入帳號，所有檔案皆會同步，讓團隊及個人可即時運用所有文件；討論後的會議記錄能夠隨著登入的帳號保存，當下次登入時亦可即時回溯。而在結束會議後，僅需按下「結束工作階段」，即可一鍵清除所有在 Surface Hub 2S 上進行的工作紀錄，確保該會議資訊不外流。此外，透過 Windows 10 定期自動更新，除了為企業提供更順暢的使用者體驗外，更將企業納入強大的資安防護傘中，守護企業機密不外洩。

(2)將遠端團隊凝聚在一起 (Bring remote teams together)：團隊可運用 Surface Hub 2S 上搭載的高規格配件，進行高品質的 Microsoft Teams 遠距會議，高連線性亦確保會議品質，並能夠以email方式邀約不在組織內的外部人員即時加入會議，讓遠端協作更流暢。

(4)流暢的團隊協作 (Fluid team collaboration)：企業團隊能夠在Surface Hub 2S 內建的Microsoft Whiteboard 上即時進行文件共編及協作討論，無論是遠距或是現場的團隊，都能透過Surface Hub 2S 進行多對多的協作 (同時可以讓兩位進行同一台Surface Hub 2S裝置上的編輯)，讓溝通不受限制，並在討論當下Email指派任務給與會者，加速提升團隊工作效率。

台灣微軟 Surface 事業部副總經理周文英表示：「微軟Surface能滿足台灣企業與教育組織，因應現代化工作型態趨勢而產生的需求，Surface Hub 2S 三大優勢幫助企業重塑會議情境，幫助企業隨時隨地進行團隊合作，經由流暢的團隊協作，更能夠將遠端團隊凝聚在一起，而高規格的硬體配置也能帶來絕佳使用體驗，幫助團隊發揮協作最佳表現。」

台灣微軟 Surface事業部副總經理周文英（左）及台灣微軟 Surface 事業部產品行銷經理陳思帆（中）運用 Surface Hub 2S 結合Microsoft Whiteboard、Microsoft Teams與團隊演繹現代化會議室解決方案，展現遠距團隊協作無界限。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Surface Hub 2S 提供如 Windows 10 運行在筆電端的操作體驗，包括工具列及開始頁面等功能，讓使用者可切換筆電和 Surface Hub 2S。而為了能夠讓團隊進行高品質的視訊會議，Surface Hub 2S 搭載4K+ 解析度螢幕及4K鏡頭，且擁有90度的視角，在完整呈現中型會議現場，鏡頭也可更換位置於機身上方、左右兩側。

遠場麥克風可直接進行收音，不須額外安裝收音麥克風，且收音範圍可達5-6公尺，並透過立體聲喇叭，提供使用者優質的聲音體驗，讓每個參與會議的人，都能被看見、聽見。網路連線則支援有線網路線或是WiFi連線，讓會議保持連線不中斷。最重要的是，為了能提供團隊協作時更多的靈活性，配有Surface Hub 2 手寫筆，更能幫助團隊發揮協作最佳表現。

Surface Hub 2S 推出兩種尺寸，50吋版本正式在台銷售的同時，85吋版本亦同步開放預購。 50吋版本建議售價新台幣298,788元，85吋版本即日起開放預購。此外，新推出Surface Pro 7+ 商務版亦在同日在台上市，兩種版本包括WiFi 版本及LTE Advanced版本，建議售價新台幣 29,088元起。企業用戶即日起均可透過微軟Surface Hub 經銷商購買。

在推出Surface Hub 2S 之際，微軟也宣布在台灣市場新推出Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，台灣市場含括在全球第一波上市地區中，即日起正式在台上市！Surface Pro 7+ 共推出兩種版本，包括WiFi 版本及LTE Advanced版本，幫助企業客戶與教育組織擁有不間斷的高效商務生產力，並採用永續性包裝，為全球永續盡一分心力。機型推出白金、墨黑兩款，建議售價新台幣 29,088元起。

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