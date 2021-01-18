農曆年節腳步逐漸接近，民眾除了除舊佈新之外，通常也會祈福求好運。台新銀行延續多年的傳統，準備了炙手可熱於金庫吸滿財氣的「開運水」、經廟宇祈福加持的「發財金」，自今(18)日起於台新銀行全臺分行發送予客戶，該行客群經營處副總經理楊郁敏表示，在新的一年為了讓更多民眾可以有個好彩頭，今年特地增加數量，共準備了98,888瓶「開運水」與38,888份「發財金」，以 8的數量進行安排，希望民眾在金牛年能牛轉乾坤、大發利市，財運亨通。

楊郁敏說明，嶄新的2021年一開端，大家都希望有個好的新開始，為了讓更多民眾都可以討個好彩頭，今年除了增加開運水數量之外，另與合作夥伴全家便利商店推出聯名款開運水，民眾只要在全家消費達指定金額即可獲贈一瓶；而自今(18)日開始，於台新銀行全臺分行開始發送於吉時存放金庫滿財氣的98,888瓶台新專屬款「開運水」、限量38,888個經寺廟祈福加持的「發財金」以及深受小朋友喜愛的「牛年小提燈」。

楊郁敏說明，開運水和發財金都有其建議使用方式，民眾拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或將開運水由外往內向家中灑，象徵將財氣帶進家門；至於以生肖金牛為設計主題的發財金，則建議民眾領取後可以放在皮夾或保險箱中，以招財氣，期盼在辛丑牛年，民眾們都可以牛勢衝天；此外，金牛年我們也準備了立體小提燈，以具有勤勞特性的臺灣水牛發想設計，金色提燈主體搭配彩色繽紛的牛角蘊含迎向光明及美好未來的期望，台新YBO兒童會員可至全臺各分行領取乙份。

值得一提的是，今年的台新專屬款開運水藏有彩蛋，民眾只要掃描開運水包裝上的QR Code下載台新Richart Life APP，完成首次登入即可獲得台新Point五點，透過APP快速綁定台新Pay掃碼付款，即可開啟點數即時折抵功能，於全家、路易莎等商家使用台新Point輕鬆進行消費折抵。台新銀行持續提供滿足民眾各項生活金融需求的服務，致力協助守護客戶財富，在金牛年的開端就以最具財運的活動及最優質的服務陪伴民眾啟動新一年度的美好金融生活。

(中時 )