假財神爺以發送「發財金」為由，闖入鬧區銀行行搶。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

優勢警力壓制逮捕行搶金融機構的假財神爺。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

防搶演練演員合影。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局舉辦防搶演練，宣導轄內金融機構防範搶案。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

農曆年前，大額提領現金需求提高，易為不肖分子所覬覦，台中市警察局大雅分局為宣示維護轄區金融機構等財物匯集場所安全的決心，提前選定鬧區銀行舉辦防搶演練，加強防範轄內金融機構搶案。

大雅分局今年特別加入「年節」及「防疫」時事，由偵查隊2名員警扮財神爺飾演搶匪，至銀行假地方宮廟團體之名，以發送「發財金」為由，鬆懈銀行警衛、行員及現場民眾之防備。

假財神爺趁靠近櫃台時竟挾持人質，並取出「耳溫槍」行搶；另名同夥見狀大罵，持「泡泡槍」要求櫃台將錢裝袋丟出。搶匪利用人質營造緊張氣氛，一度成功搶得現金，所幸行員機警迅速按下警鈴並撥打110報案。

大雅分局接獲通報，立刻派遣優勢警力前往圍捕，當場將搶匪壓制逮捕。過程中，假財神直呼「大人！饒命！家裡卡困難，我們真的很窮！」雖然好氣又好笑，警方仍依法將假財神送進警察局。

大雅分局長表示，鑑於以往年前分局皆會舉辦金融機構座談會，然在疫情升溫情形下，未免群聚選擇暫停。但為達到維護轄內治安目標，今年協請轄內銀行共同辦理防搶演練，以提升金融機構及民眾防搶意識。

同時提醒金融機構員工、駐衛警及保全人員，若有特異人士進入，應詢清來處、辦理事項並回報主管確認；另要求民眾進入室內應脫下安全帽、雨衣等遮掩物，而行員需熟悉銀行警報鈴位置，若遇到搶案，可即時反應按下警鈴；如櫃檯下可躲藏，應找掩護盡速報案，以爭取警方趕抵現場之時間。

本次演練結束後，大雅分局副分局長張添勝致贈感謝獎狀予銀行，並表示，於年節前後會針對轄內各家金融機構，規劃駐點守望及高密度巡邏勤務，並持續提供民眾護鈔及金融業者補鈔安全維護服務，以期能維護治安，一同平安過好年。

(中時 )