新冠疫情擴大，不少產業遭受重創，尤其適逢寒假來臨，繳學雜費季節也接踵而來，不少家長為了子女龐大的學費而傷透腦筋，尤其家中若不止一人就學，經濟負擔更是加倍。為了讓民眾減輕壓力，各銀行均推出刷卡繳費優惠方案；以分期優惠來看，目前以兆豐金(2886)旗下兆豐銀不限金額可自選3、6、12期零利率並且免手續費，最為優惠。

兆豐銀行宣布推出刷卡繳費優惠方案，只要刷兆豐銀行任一張信用卡繳交學雜費，不限金額都可任選3、6、12期0利率免手續費優惠，倘若一次付清，單筆刷3萬元登錄就送200元、110年6月底前累積刷滿30萬元則可送1500元刷卡金；透過「i繳費平台」刷卡繳納還能抽Dyson無限吸塵器。

每逢繳學雜費時節，許多家長最關心的便是分期0利率的門檻，今年不限金額就可分期的銀行包括台新、玉山及兆豐等都有推出刷卡不限金額、享3到12期不等的0利率優惠，其中台新提供3、6期，玉山提供4、6期，兆豐銀則相當佛心、一次開到最高12期，提供包括3、6、12期的零利率分期優惠供卡友自由選擇；另外有限金額門檻的包括像中信則限單筆達12元以上、華南及國泰則限單筆3千以上，可享6期0利率優惠。中信、台新及玉山單筆刷到3萬元始可分12期0利率。

除了分期優惠外，不少銀行也會自己加碼祭出刷卡繳學雜費優惠，如兆豐銀行就推出一次付清單筆滿3萬元登錄送200元，110年6月底前累積刷滿30萬元送1,500元刷卡金的活動、透過「i繳費」平台還能抽Dyson無限吸塵器；國泰則是單筆刷3萬元後登錄送100元、單筆滿5萬送150元；另外中信商務鈦金卡刷卡繳學雜費可享0.2%回饋；華南則是單筆分期滿6千且新增消費達1千元，登錄送50元刷卡金。台新則送出1千份摩斯漢堡早餐兌換券，刷卡繳學雜費不限金額皆可搶登錄。

建議民眾可依自身情況選擇最適合的刷卡繳學雜費方案，尤其目前各家銀行一次付清都是免手續費，就算選擇分期付款，不少銀行也是不限金額即可分期，搭配上發卡行的加碼優惠，還可再賺回饋，對家長而言著實不無小補。

(時報資訊)