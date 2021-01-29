警方獲報出動警網前往圍捕。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

警匪對話，網路爆紅用語「我就爛」、「耗子尾汁」，分別代表「我就是爛，怎樣！」、「好自為之」。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警第二分局推出防搶演練微電影，以新世代年輕用語串場，網路爆紅用語「我就爛」、「耗子尾汁」，是新世代年輕人用語，分別代表「我就是爛，怎樣！」、「好自為之」。讓影片增添效果，貼近年輕世代，喚起民眾對金融防搶危機意識。

警方的防搶微電影，採警匪片拍攝手法，片長達3分30秒，內容描述戴面罩的劫匪持槍搶了1家銀行，並靠近櫃台對行員大喊「搶劫！錢」，劫奪錢後迅速逃離，過程中行員機警觸動警報器，警方佈下警網追緝，在轄區內1處停車場找到準備換車逃離的匪徒，幹員衝向前壓制逮捕。

春節將屆，是民眾提領現金的高峰及金融機構大量匯集錢財時期，警方進行防搶演練，讓員警模擬真實情境，除讓金融機構藉此演習提升行員機動反應能力，另拍攝防搶微電影宣導，喚起民眾加強對金融安全的觀念進而防搶。

台中市警第二分局指出，電影飾演搶匪及領錢民眾都是友情客串參與演出，拍攝劇情及細節足以媲美香港警匪片，逼真的拍攝過程，展現金融機構面對危機時應變及出動警網成功圍捕。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，為讓民眾平安歡度春節，「加強重要節日安全維護工作」從2月3日22時起至17日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，藉由防搶微電影拍攝，提高防搶的觀念，讓民眾安心過好年。

2021臺中市政府警察局第二分局防搶演練

(中時 )