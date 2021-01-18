近期北方三島漁場有風電開發商希望成為開發成風電場址，引發漁民強烈反彈。立法委員洪申翰18日召開記者會，呼籲離岸風電開發需考慮漁場、生態、環境等各面向，希望不適場址應立即暫停，並希望區塊開發應設有禁建紅區。

能源局則說，經濟部正在規劃第三階段區塊開發政策尚在草案階段，目前仍在持續徵詢各相關利害關係人，將俟凝聚各界共識後才會正式公告，在此之前不會開放場址申請。

有業者規劃於新北市基隆外海規劃合儀（2.6 GW）、禾爾北（2.4 GW）、禾爾南（2.4 GW）等三處浮動式離岸風場，總規劃容量達7.4 GW，正在依環評相關規定辦理上網公開作業。不過北海岸相關漁會反映該區漁業產值約占全台三分之二，若開發離岸風場將嚴重影響漁撈作業，會對開發案均持堅決反對態度。

立委指出，離岸風電開發選址應有完善調查規畫，明顯不適合開發的區域應立即暫停，相關行政機關應明確表達立場，守護漁業及環境永續。區塊開發應由政府做出海域空間適當規劃，尤其考量重要漁場、生態熱區等區域，劃設禁止區塊，來作選址的負面表列，中長期更應作好完整的海域空間規畫，甚至入法作為風電發展的資礎。

能源局說，經濟部始終秉持目的事業主管機關一貫立場，堅持離岸風場須確保與生態、環保、漁業及地方共存共榮之前提。經濟部強調，目前尚未開放第三階段區塊開發場址申請，該案業者並未提出正式申請。即使提出申請，後續也必須在取得相關主管機關同意函、通過環評（包括供地方民眾表達意見的程序）、以及地方政府核轉同意等前提下，才能切實依法進行開發設置。

經濟部說，會持續與農委會合作建立漁業補償及漁業回饋等協商機制，亦秉持電業目的事業主管機關立場，依上述電業管理相關法規嚴格把關，確保離岸風電開發與漁業發展共存。

(工商 )