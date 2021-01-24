企排聯賽台中持續激戰，運動局籲球迷配合防疫。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

企業16年甲級男女排球聯賽台中站賽事，上週末起於台中登場，地主隊台中長力更豪奪2連勝，昨、今兩天甲級強隊持續展現精彩球技吸引球迷觀賽；市府運動局表示，因應疫情，請球迷遵守全程戴口罩、實聯制、量體溫、手部酒精消毒、梅花座及禁止飲食等防疫規定免費進場觀賽。

運動局長李昱叡昨日到場瞭解防疫作為落實情形。李昱叡指出，因應國內疫情升溫，市府持續強化防疫作為，現場廣播也不斷播送防疫宣導，確保所有參加人員健康，感謝主辦單位協助一同抗疫。

李昱叡也感謝教練團用心指導，讓球員們有精采表現，因為有中華民國排球協會、台中市體育總會排球委員會與台中基層排球隊、全能體育的鼎力協助，以及所有熱情粉絲們到場應援，才能讓賽事圓滿舉行。

運動局表示，企業16年排球聯賽16日起至24日止，連兩週六、日於台體大體育館開打，齊聚台中長力男子排球隊、台電男排、雲林MIZUNO、couti、桃園台灣產險等男子組隊伍，以及台電女排、台北鯨華、中國人纖、極速超跑、愛山林等女子組隊伍同場競技。更多賽事相關資訊，請上中華民國排球協會企業甲級排球聯賽網站(http：／／tvl.ctvba.org.tw／)查詢。

運動局提醒，所有進場民眾皆需完成實聯制登錄，為便利球迷快速進場觀賽，請球迷事先上網填具個人資料表單 (https：／／reurl.cc／WEdEgO) ，入場時出示系統回傳的電子郵件，現場另將備有紙本表單提供填寫；體溫量測超過37.5度或是強烈咳嗽者不得入場。

(中時 )