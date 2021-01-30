受環境風場轉變、擴散條件差等因素影響，中部地區空氣品質從1月30日起惡化，且預計將持續到2月1日，台中市政府特別開設空氣品質應變中心並啟動應變措施，市府強力宣示，若於空品不良日遭查獲汙染情況，將不分公私，一定「直接開罰、加重處罰」。

台中市環保局指出，根據環保署空品區預報資料，環境風場30日起轉為偏東風影響，而中部地區正處於背風面，擴散條件轉差且易累積汙染物，使得空氣品質轉趨惡化，為此，環保局29日即提前通知全市30大固定汙染源降載。

環保局強調，30日一大早，地表有微弱偏南風吹拂，使得汙染物被吹往屯區靠近，汙染情況較明顯，早上10點鐘，大里區空品惡化就達到「紅色警示」，下午台中市全區空品雖緩和至「普通」或「橘色提醒」等級，但根據預報資料，接下來幾天台中市皆為「橘色提醒」，呼籲民眾外出應做好防護。

環保局指出，因應空品惡化情況，市府跨局處也啟動應變措施，除要求固定汙染源自主降載，也通知營建工地加強道路洗掃、出動稽查人員加強污染源稽查即針對高汙染車輛進行查緝等，此外，台電台中火力發電廠7部機組配合降載減排、另3部機組停機檢修中。

(中時 )