今各地天氣晴朗，氣象局表示明天氣溫暖，清晨輻射冷卻影響，西半部早晚氣溫偏低，桃園至台南仍只有13、14度左右的低溫，白天各地舒適溫暖，高溫約24至27度，日夜最大溫差高達14度，另外下周將受到東北季風、鋒面影響，下周三轉為全台有雨。

氣象局表示，明各地天氣大多晴朗，僅東南部仍有零星降雨，而受到清晨輻射冷卻影響，桃園至台南只有13、14度的低溫，局部空曠及近山區平地會再低一些，其他地方約15至18度，等到白天將回溫，各地高溫約24至27度日夜溫差相當大，需特別注意。

而下周一起東北季風稍增強，北台灣天氣會轉涼，東半部及大台北地區雲量增多，會有有局部短暫雨出現，其他地區維持多雲到晴；到了下周三(10日)小年夜，鋒面影響天氣變化大，各地都有機會出現陣雨或雷雨，中部以北及東北部雨區廣、雨時長，有局部較大雨勢發生的機率。

不過鋒面只短短影響一天，周四，也就是除夕當天，鋒面逐漸東移離開，降雨情形趨緩，不過北部及東半部仍有局部短暫陣雨，中南部為短暫陣雨後多雲。此外，天氣職人吳聖宇提醒，下周五到日，即為大年初一到初三，台灣周圍持續是東北風環境，整體空氣較為偏乾，水氣不多，因此目前預估會是東北季風的天氣型態，迎風面北部、東半部雲量較多，有零星局部短暫陣雨機會，其他地方則為多雲到晴。

(中時新聞網)