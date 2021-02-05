中央流行疫情指揮中心上週進行人民進行疫苗接種意願調查，針對全台22縣市1522名18歲以上民眾，了解施打意願，結果發現高達65%的人願意接種疫苗。陳時中也表示，AZ疫苗配送後，大概還需要一個月的整備時間才能開始施打。

AZ疫苗要來了，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，調查昨天傍晚才剛出爐，從1月29日到2月2日間進行，結果發現有65%民眾願意接種。

陳時中說，基本願意打得還是有維持65%，十月到現在大家接種的態度都朝向比較想要打，本來有八成多，現在剩下六成多，大概有這樣的傾象，之前完全不擔心的比例比較高，現在變低了。之前很高比例說一定要先看到別人打才要打的，現在都下降了。

陳時中說，人民很聰明，台灣內部看看其他人打了沒出問題安心了才打，不過到了上個月的調查，有兩個因素，一個是疫苗相關施打情況，各國有看到相關的有效性，安全性，有沒有陸續出現意外的，不在預期內的安全性報告，大家覺得對疫苗有信心，加上上個月調查時，正好遇到部桃的疫情，讓大家的警覺心變高，大家施打疫苗的意願就變高。他認為，也有可能等到這波疫情過去後，大家施打的意願就會變低。

陳時中表示，AZ疫苗接下來大概還需要一個月的整備期，陳時中說以他們的分配大概會月底才會開始配送，驗貨期也要檢驗，疫苗進來後還是要經過ＦＤＡ的檢驗，大約要一個月的時間才可以真正來打，還有一些時間可以觀察國外施打的情況，以及施打的方式，例如間隔幾天是比較好的，對老人家的效果到底有何不同？這當中需要先進國家先施打後的研究，會有一些背景資料給我們參考。

陳時中表示，整體疫苗上，疫情中，我們希望可以即時取得安全有效的疫苗，這個我們會一直持續努力，另外這段時間，國產疫苗的量產也是很重要的事情，如何和國產疫苗廠一起努力，幫社會扛起防疫責任，這時若能自給自足，也是我們開始努力的方向。

指揮中心表示，有關於COVID-19疫苗接種意願，已於110年1月29日至2月2日就全國22縣市年滿18歲以上民眾進行電話抽樣調查，樣本數共1,522筆。

根據民調顯示，醫療從業人員具有65.2%接種意願，防疫人員則具有74.8%接種意願。

(中時 )