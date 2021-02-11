出國過年向來是中產以上家庭的最愛行程之一，去年春節有人幸運去成了，但今年大家都得待在台灣，因此有人寄希望於明年可以全家出遊。對此，精神科醫師沈政男盤點國內外狀況，鐵口直斷明年春節即使打了新冠疫苗，你和家人恐怕還是不敢放心出國過年。

沈政男在臉書上發文提到，同事問他，明年有無機會他可帶全家出國過年？他去年有帶全家出遊，但回來卻必須自主管理，今年他被迫待在台灣過年，心情自是悶得厲害。先不管疫苗效力如何，現在的關鍵當然是疫苗施打率。

中央流行疫情指揮中心說，下個月會給醫護打AZ疫苗，但民調顯示，只有65%醫護願意施打。沈政男分析，因為許多人對安全性仍有疑慮。如果你不敢打，那明年當然還是得在國內過年。另一個是保護效力的考量，如果你敢打，AZ的防護效力只有70%，而且對變種病毒可能無效，如此一來，你覺得出國夠安全嗎？如果不夠，還是得留在台灣。

那就等六月的莫德納（Moderna）吧！沈政男指出，還得看指揮中心讓不讓你等，會不會放棄了AZ，就不能打Moderna？問題又來了，Moderna至今台灣只拿到五百萬劑，接下來還有多少尚不確定，如果停在這個數字，那麼只有老年人打得到，年輕人，特別是你的小孩，根本打不到。以目前最樂觀預期來看，九月以後台灣才可能拿到一千萬劑以上，當然也可能更慢。

沈政男提問，假設台灣在年底前拿到了足夠的Moderna或輝瑞疫苗，而你們一家人也都打了，那麼你就敢出國嗎？保護效力95%不是100%，你如果去到一個疫情嚴重的國家，恐怕還是玩得不開心。

沈政男以台灣人最常去的日本為例，雖已買好充足疫苗，下個月就會開打，問題是施打意願只有三成多！日本人一向不愛打疫苗，這次也是如此。試問，如果到了明年初，日本人大部分都沒打疫苗，你即使打了，敢去嗎？還是留在國內過年，比較安心吧。

其實以最近的全球調查數據來說，超過五成以上民眾願意施打新冠疫苗的國家，只有十個左右，因此，全世界要達到群體免疫，在今年是絕對不可能，即使疫苗生產速度夠快，施打率也無法達到理想程度。

(中時新聞網)