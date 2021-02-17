民眾黨主席柯文哲今日表示，有關新冠肺炎疫苗問題，今早已在台北市府討論，會支持中央政策，服從中央指揮。另認為醫療人員、常與公眾接觸者應優先施打，第2批施打者應是從年長者開始接種。

柯文哲說，各家藥廠疫苗都不同，有的疫苗儲存要保持在負78度、負20度、2至4度，有的要打1劑、2劑等等，有各種打法。但台灣不像美國那麼大，可以分區執行，我們經不起太多打法，在疫苗施打上，保持一致性比完整性重要。

柯文哲表示，若台灣的公衛專家、流行病醫學專家一旦想清楚了計畫，如果自己看到有不對的地方，會馬上舉手，但原則上都會支持。

柯文哲說，年輕人得了新冠肺炎，大部分都撐得過去，但年長者得了往往都撐不過去。自己過去是醫師，所以對於疫情指揮中心的衛福部次長石崇良等人所寫的SOP，雖沒看過，但心裡有譜，應該大家都寫得差不多，八九不離十，所以判斷屆時疫苗施打的優先順序公布後，應與自己的推測差不多。

(中時 )