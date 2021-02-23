距離2022縣市長大選越來越近，台北市長的前哨戰也已悄悄開打，國民黨呼聲最高的人選立委蔣萬安，19日被發現前往台北市府參加北京清華大學台灣校友會舉辦的春酒，還與市長柯文哲同桌，且席間卻未見被視為柯文哲接班人的副市長黃珊珊，畫面曝光後，引起網友熱議。

根據《自由時報》報導，台北市副市長蔡炳坤證實，柯文哲與蔣萬安都有出席在市府地下室餐廳辦春酒，但因現場人多，兩人雖同桌，並無太多接觸；台北市議員王欣儀則指出，因校友會理事長孫國華與蔣萬安十分友好，特代表校友會邀他出席春酒同歡。

針對與蔣萬安同桌，柯文哲接受媒體採訪時則表示，「主人要請誰，你還問說要不要請他」，至於有媒體提問，柯2022是否不挺黃珊珊，改挺蔣萬安，柯文哲則沒有回應，只是笑著快步離去。

蔣萬安與柯文哲同桌喝春酒，但黃珊珊卻不在其中，在PTT上引起網友熱議，有不少網友表示，「那個33已經沒用了」、「可憐啊33，市長沒了，議員沒了，立委也沒了」、「那個副市長已經沒用了」、「示範跟錯人的下場，33已經沒用了」、「33過年期間還一直加班的樣子，什麼歡心都討不到」、「33已經沒用了，還去惹人嫌嗎」。

還有網友指出，「未來的市長參選勁敵，當然要避免王見王」、「萬安公子還需要柯CF來幫忙抬轎嗎？不過33好像真得快沒用了...幫QQ」、「為33QQ」。

(中時新聞網)