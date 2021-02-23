世界衛生組織（WHO）已敲定一項無過失賠償計畫，透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得並施打2019冠狀病毒疾病疫苗而出現嚴重副作用的92個較貧窮國家民眾將可獲賠償。

路透社報導，此舉有助掃除疫苗接種計畫一大障礙。

世衛在聲明中說，這項計畫將為符合條件的人們提供「快速、公平、健全和透明的流程」。世衛還說，這是第一個也是唯一一個在國際層面運作、為接種疫苗後出現嚴重副作用人士提供賠償的機制。

世衛聲明說：「COVAX計畫目標在於藉由提供完整且最終解決任何索賠的無過失一次性賠償，顯著減少訴諸法院的需求，那種過程可能冗長且代價高昂。」

對於透過COVAX計畫取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的國家而言，有關施打後出現嚴重副作用該如何處理賠償的問題一直困擾著各國，儘管這類情況可能非常罕見。

自行採購疫苗的國家也打算制定自己的責任計畫。

歷經數個月討論，世衛終於商定賠償計畫，將對截至2022年6月30日止、施打COVAX疫苗後出現嚴重副作用的人士提供賠償。參與COVAX先進市場承諾（AMC）計畫的92個較貧窮國家，其中包括大多數的非洲和東南亞國家。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）說，賠償金協議為COVAX提供了「巨大的推動力」；COVAX致力讓全球公平獲取COVID-19疫苗

世衛說，賠償基金款項來自捐助者，世衛也與保險公司安達（Chubb）合作，以確保賠償計畫的保險範圍。

(中央社)