【愛傳媒楊秉儒專欄】據《觀察者網》報導，當中國疫苗得到越來越多國家的信任和歡迎時，以美國為首的一些西方國家卻越來越焦慮。

對於西方來說，疫苗是一場有輸有贏的政治遊戲，而疫苗的有效性、生產率、普及率卻並不重要，儘管西方媒體總是煞有其事地討論這些問題。

隨著越來越多國家選擇使用中國疫苗，西方已經難以再在中國疫苗的有效性上作文章，美國乾脆公開將疫苗與政治捆綁。

2月12日，白宮新聞發言人普薩基在新聞發布會上稱：我們明顯看到其他國家，包括中國和俄羅斯在利用疫苗作為外交拓展的工具⋯⋯我們對此表示關注。

她還說，「中俄會利用幫助其他國家的機會使其追隨中俄道路，美國總統正在告知其它國家領導人，美國將如何恢復在世界舞台的中心地位。」

美國的意思是其它國家寧可在美英一棵樹上吊死，也不能找別的活路，這確實很「民主」。

明明是美國一開始就將疫苗政治化，卻反咬中俄將疫苗作為外交工具。美國這種倒打一耙的技能，這幾年已屢見不鮮，賊看誰都像賊，不是嗎？

塞爾維亞總統武契奇親自到機場迎接中國疫苗。他喜笑顏開說的那些話，令歐盟心裡就像被針扎了一樣，一個不在歐盟疫苗分配計劃之內的巴爾幹半島國家，居然新冠病毒疫苗接種率為歐洲最高。

2月15日，國藥集團中國生物北京生物製品研究所向匈牙利首發55萬劑新冠滅活疫苗，已經在路上了。匈牙利總理歐爾班透露：如果我們開始使用中國疫苗那麽到復活節（2021年4月4日）之前，我們就可以給目前所有的登記者接種疫苗。

根據歐盟「家規」，只有得到歐洲藥品管理局批准的疫苗，才能在歐盟成員國內使用。

但歐爾班卻說：「我們為什麽要認為歐盟的人比我們聰明？」他表示更相信匈牙利專業人員的分析報告。其實他就是在告訴歐洲，匈牙利完全信任中國疫苗，無須歐盟批准手續。

以前，歐盟動不動要制裁匈牙利這個「不聽話的麻煩製造者」，比如在邊界拒絕難民問題上。這次歐盟卻對歐爾班的「出格」行為保持沉默，原因是歐盟兩大巨頭也有意選擇中國疫苗和俄羅斯疫苗。

法國總統馬克宏昨天在採訪中肯定了對中俄疫苗的需求，「我們必須與中俄合作，以使他們科學家研製的疫苗能夠納入到對抗疫情的巨大的多邊努力中。」馬克宏還呼籲國際社會向貧困國家提供疫苗援助。

歐盟態度轉變如此明顯，是它們不講政治了嗎？並不是。實際上，歐盟一開始就進行了政治站隊，毫不猶豫選擇了美國的輝瑞和英國的阿斯利康。

歐盟之外，加拿大、澳大利亞等國更是早早掏錢下單，目前全球有35個國家批准了輝瑞、31個國家批准了阿斯利康，竭力佔有。

澳大利亞2500多萬人口，卻訂購了1.5億劑疫苗，約為人口數量六倍，加拿大也是如此。也就是說，無論輝瑞等藥企生產速度快或慢，這兩年內，生產多少，富國就拿走多少。

那麽其它90多個發展中國家怎麽辦？像幾內亞只得到了象徵性的55劑。

有的人說西方富裕國家根據「價高者得」原則，採購多少都無可厚非，疫苗是有價的，按市場規律來沒毛病。

這時，他們不講人權了、不講每一個生命都值得尊重了、不講永遠站在雞蛋的那一邊了。更可悲的是，精神上的西方人，他們怎麽不想想，如果中國沒有控制住疫情，按這個邏輯，西方會分配給他們一劑疫苗嗎？

目前至少有19個國家採購了中國疫苗，隨著中國第三款疫苗研發成功，選擇中國疫苗的國家會更多。

英美疫苗，對發展中國家來說就像是絞索，除了經濟勒索之外，還有政治要挾，甚至是主權交易。

如果沒有中俄疫苗出現，西方醫藥利益集團睡著都會笑醒。而當越來越多國家選擇中俄疫苗時，它們的如意算盤就危險了。

像南非，已經打算轉賣阿斯利康疫苗及購買契約（效果不理想），正在跟中國疫苗生產企業進行非公開洽談，這對英美疫苗價格會造成很大衝擊。

西方各國和它們豢養的網軍一直在詆毀中國疫苗，美化英美疫苗，目的就是阻止中國疫苗供應世界。

但它們已經阻止不了，每一個公開接種中國疫苗的國家總統、總理、人民，都意味著投下了一張信任票。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)