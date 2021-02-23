中央流行疫情指揮中心積極洽購新冠疫苗，研訂9大類接種對象，並視疫苗到貨量排定開打優先順序，其中第2順位為中央及地方政府防疫人員，但僅限醫護、衛生、居家檢疫及隔離關懷人員等7類人員，尚未納入市府所屬機構入口管制人員；對此，市長盧秀燕22日已指示衛生局行文中央，盼爭取納入接種對象，保障民眾洽公安全。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心研訂9大類優先接種對象，依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、維持社會運作的必要人員、機構及社福照護系統的人員及其受照顧者、維持國家安全運作的必要人員、感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者、可能增加感染及疾病嚴重風險族群、感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡等，將視疫苗到貨量逐步依接種順序開打。

其中，第2順位為中央及地方政府防疫人員，包含維持防疫體系運作的中央及地方重要官員、衛生單位第一線防疫人員、港埠執行邊境管制港埠執行邊境管制的海關檢查人員、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作的第一線人員、實際執行救護車緊急救護人員(含各消防隊及民間救護車)、第一線海巡岸巡人員、實施空中救護勤務人員等7類。

衛生局表示，考量疫情期間，地方政府配合中央推動各項防疫措施，並指派專人進行入口管制，包括量體溫、實聯制、查核落實戴口罩等防疫措施，因此函請中央也將門禁管制人員納入新冠疫苗接種對象。

(中時 )