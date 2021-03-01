新冠肺炎疫情肆虐全球，已造成1.1億人確診，逾250萬病亡，台灣也累積955例確診數，但台灣民眾究竟何時才能開始施打疫苗，中央疫情指揮中心陳時中說法卻一變再變，讓國人無所適從，蘇貞昌則「宣稱」政府整體將採購共4500萬劑疫苗，但有媒體人質疑，數字聽起來很多，但據外媒統計實際的「疫苗覆蓋率」，僅37%，他認為，這筆統計數據，直接打臉陳時中是胡說八道，真相是「可靠疫苗」根本不到一半。

新官肺炎疫苗。(圖/本報資料照)

媒體人粉專「逆風的烏鴉」1日貼文分析指出，有外媒從去年開始公布各國的抗疫韌性排名。台灣從第一次公布的第三名，到去年底的第二名，再到最近的第七名，有升有跌。但真正重要的不是排名，而是「疫苗覆蓋率」。

根據陳時中之前的講法，台灣取得疫苗的數字「上看4500萬」，其中包括1000萬的AZ、505萬的莫德納、476萬的COVAX，還有本土疫苗2000萬。另外，和BNT的500萬，也可能談成，總數合計4481萬劑，以每人兩劑算，約可涵蓋2240萬人。以台灣2357萬人計，涵蓋率高達95%。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

但是，據該外媒統計，台灣在「取得疫苗」項目，人口涵蓋率只有37%。這中間的落差是哪來的？他指出，顯然該統計沒把陳時中所謂的「台灣國產疫苗」放進去。另一個沒納入則是500萬劑的BNT疫苗。

「逆風的烏鴉」該報導統計方面，對COVAX的476萬疫苗的數字是「砍半」計算，即476萬的一半是238萬，加上AZ和莫德納，台灣目前可取得疫苗的總數，是1743萬劑，可施打人數大約是871萬人。而這個數字的人口覆蓋率。就恰好是37%。

至於為何COVAX疫苗要砍半計算？他認為這和COVAX的分配機制有關COVAX疫苗是從各個疫苗公司供應而來，它只承諾各國「可拿到這個數字」，卻不能承諾「何時拿到」。COVAX的目標是今年拿到20億劑，但目前達成的只有5億劑，情況並不樂觀。該媒體計算2021年拿到一半，2022年拿到另一半，應該是很中肯的評估。

最後，他也解釋，國產疫苗者能不能研發出來根本還不知道，後者外國疫苗約根本沒簽。陳時中可以胡說八道，但媒體可不能跟著陳時中滿嘴亂喊，且這個統計，無疑狠狠打了陳時中一耳光。說可望拿到的4500萬劑，其實真相是可靠的還不到一半。

網友則回應，「大內宣無敵，你講這個是要扯防疫後腿嗎？」、「等過陣子來看，台灣會因為沒疫苗開打，而一路落後...」。

彭博社打臉陳時中 從去年11月開始，彭博社開始公布各國的抗疫韌性排名。台灣從第一次公布的第三名，到去年底的第二名，再到最近的第七名，有升有跌。不過，我要談的不是排名，而是其中一個有趣的數字：疫苗覆蓋率。 根據陳時中之前的講法，台灣取得疫... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)