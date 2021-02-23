中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣將開放施打接種AZ疫苗，但其副作用卻引起質疑，而新冠疫苗施打意願，也成為各界熱議的話題。根據《遠見雜誌》公布的一份最新民調顯示，有 60.3％的台灣民眾表示會接種疫苗，但台灣人接種疫苗的意願，低於國際平均的74%。同時，有3成左右的民眾對疫苗的安全性和預防力沒有信心。

根據遠見今(23)日公布的民調顯示，如果能獲得政府免費提供的新冠疫苗，60.3％的台灣民眾表示會接種，32.7％不會接種，有7％民眾仍未決定。此外，《遠見》發現，去年華盛頓大學針對19個國家進行的新冠疫苗施打民調，結果顯示這些國家的施打意願平均超過74%，而台人願意接種的意願遠低於這個數字，恐影響群體免疫效果。

同時，《遠見》還針對疫苗預防力和安全性進行調查，結果顯示，有59.8％的民眾對目前新冠疫苗的感染預防力有信心，有29.4%民眾則對疫苗的預防力沒有信心，另外有10.8%民眾沒有表示明確意見；而關於疫苗安全性的部分，有57.1%的民眾表示有信心，沒有信心的民眾則有32.2%，另外有10.7%民眾沒有明確表態。

至於近日炒得沸沸揚揚的大陸疫苗議題，《遠見》也調查了台灣人對於新冠疫苗來源的偏好，結果顯示，有54.8%的民眾支持國產苗，選擇歐美疫苗的則有31.8%，而傾向大陸製疫苗的僅有1.3%，將所有疫苗「等同視之」者有5.7％，沒有表示明確意見的民眾有6.4%。

此外，《遠見》更透露細部資料指出，18至29歲的年輕族群，選擇台灣疫苗的比例高達7成，是所有族群之冠。

(中時新聞網)