美國總統拜登上任後，面臨嚴峻挑戰。即使他帶領美國重返《巴黎氣候協議》、世界衛生組織（WHO）等，但不管他做出多少努力，下任總統都可以再次逆轉這些決定。因此，美國的盟友正預做準備，一方面向拜登釋放善意，一方面準備回歸川普時代的「靠自己」政策。

《華盛頓郵報》分析，拜登上任後採取一系列行動，企圖修補破碎的盟友關係，但實際上，英國首相強森、德國總理梅克爾、法國總統馬克洪等領袖一方面對拜登行動表示歡迎，同時也不忘加入「弦外之音」，提醒歐洲保留川普時代「自立自強」的精神。

歐亞集團（Eurasia Group）總裁布萊默（Ian Bremmer）表示，美國盟友大多很高興美國總統換人當，他們認為，「只要不是川普就好了」。但從現今局勢看來，「川普可能不會只當1任總統」。他已在共和黨保守派政治行動會議（CPAC）中盛大回歸，加上拜登如今要搶救經濟，還要推進新冠疫苗施打進程，因此修補盟友關係並非他的優先要務。

華郵指出，鑒於美國社會仍存在嚴重分歧，加上川普仍擁有廣大支持者，「川普主義」很可能捲土重來。現在盟友已開始兩面下注，在維繫對美關係的同時，考慮組建獨立的歐洲安全部隊，同時探索擴大對華貿易的可能性。

(中時 )