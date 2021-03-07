大陸全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英在兩會期間受訪，他指出，他所接觸的很多西方人，或是外國駐香港使節等對香港回歸的歷史不清楚，應該多以「英文」向國外解釋說明。

央視報導，大陸十三屆全國人大四次會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，6日的《兩會1＋1》中，梁振英接受主持人白岩松專訪。

梁振英表示，香港回歸歷史也不短了，中英談判是1982年，現在算起來差不多40年，對於中英談判的時候兩國說了什麼？聯合聲明裡面是怎麼說的？中方在起草基本法的時候，也就是1985年到1990年的考慮是什麼？基本法160條裡面字眼是什麼？

他說，「不要說西方國家，當然有一些語言的隔閡，就是我們這些香港市民也不一定能認識到，不一定瞭解」

他又指，接觸的很多西方人、媒體、外國駐香港使節、在香港的工商界代表等等，對這段歷史不清楚，所以做這方面的解釋說明工作問題很重要，「他們也不能通過我們常用的中文來接收到我們這方面的信息，所以通過英文來做（解釋說明）工作這個非常重要。」

梁振英說，問題是，這些道理是砲彈的話我們怎麼打出去，打得響打得準。他表示，要打得遠，那麼需要有砲臺，有平台讓香港各方面發聲，再來，有炮筒，炮筒就是在香港的一些意見領袖。

他表示，這兩天在政協的小組會上也談了很多，包括港區的政協委員，希望他們能夠多發聲，所以這個工作很重要，尤其是怎麼用外面能夠聽得懂的語言（做解釋說明）。

(旺報 )