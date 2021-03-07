美國拜登政府上台後，美國和部分西方國家海軍艦艇持續在南海執行「自由航行」任務。大陸外交部長王毅斥責，美國等一些西方國家唯恐南海不亂，破壞南海和平，擾亂地區穩定。他表示，中國與東盟國家將持續推進《南海行為準則》磋商，並繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》。

十三屆全國人大四次會議今天（7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

針對南海問題，王毅表示，近年來，地區國家和國際社會都看得很清楚，南海面臨的不穩定因素和安全風險主要來自域外。

「在中國和東盟國家早已就維護南海和平穩定達成重要共識、集中精力推進《南海行為準則》磋商形勢之下，美國等一些西方國家卻唯恐南海不亂」，王毅斥責，這些國家「打著『自由航行』的旗號，頻頻來南海興風作浪，在各種場合不時就南海問題挑撥離間。他們這樣做，目的只有一個，那就是破壞南海和平，擾亂地區穩定。」

除美國艦艇萬里迢迢駛入南海外，法國國防部長弗洛朗絲·帕利在2月初表示，法國向南海海域派出了一艘攻擊型核潛艇。一位英國國防官員則於1月表示，英國的旗艦級「伊麗莎白女王」號航空母艦打擊群已準備好進入南海。另外，一艘加拿大皇家海軍軍艦在1月份途經台灣海峽，加入正在附近海域進行軍事演習的澳大利亞、日本和美國海上力量。有評論稱，南海可能成為大國角力場。

王毅表示，這幾年中國和東盟國家所做的努力充分證明，地區國家完全有信心、有能力、也有智慧妥善管控分歧。接下來，中國與東盟國家在南海問題上還是要繼續堅持兩條腿走路，一是排除干擾，推進「南海行為準則」磋商，力爭盡快達成符合國際法、符合各方需要、更具實質內容、更為行之有效的地區規則；二是繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，不斷凝聚共識，增強互信，推進合作，共同維護好南海的總體穩定。

(中時 )