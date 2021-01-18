全球視訊會議解決方案大廠圓展科技（3669），18日宣布推出全新升級版圓展USB雲端視訊會議攝影機中央管理系統AVer EZManager 2，全面更新使用者介面，並強化資訊部門最喜愛的簡便群組管理與遠端管理的資訊安全。

圓展指出，自即日起，資訊主管下載使用 EZManager 2 後就會發現，使用介面全面翻新，選單和控制介面更清晰分明！新版中央管理系統針對網域內的每台攝影機，提供更為直覺的卡片式設計，取代舊版Excel樣式的攝影機清單。此外，簡化後的控制介面，讓資訊人員輕鬆透過平板或手機即可遠端管理設備， 就連使用者也能立即確定哪台攝影機正在使用中，透過一鍵點擊或觸碰即可了解硬體及軟體的版本訊息，或是遠端瀏覽/調整攝影機影片。

圓展指出，以往資訊人員最痛苦的差事就是得花很多時間，到各個視訊會議攝影機安裝地點，進行更新或日常維護。但有了新版免費中央管理系統遠端管理EZManager 2後，即可將大量的設備維護工作統一集中在一個虛擬介面上，透過中央電腦、筆電、平板或手機等行動裝置遠端連線控管，輕鬆解決這個困擾。

再者，EZManager 2允許資訊主管針對不同使用者設定權限，避免未經授權的使用者改變攝影機或系統設定。這種保護措施可以保護裝置設定，並節省時間，提升工作效率，此外，也可進行簡便的群組管理 ，使用者可以依區域或設備類型，將網域內的攝影機分為不同的群組，快速地進行自動或手動的韌體/軟體更新，藉以確保每台攝影機都處於完成系統更新的最佳狀態。此外，使用者權限也可儲存為設定範本，應用在跨群組的攝影機設定上，以減少重複性的工作。

(工商 )