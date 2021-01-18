新版中資審查辦法2021年元旦上路，首宗被衝擊案件就是被迫升格為電支的「蝦皮支付」。蝦皮支付上周已自行向經濟部做增資案撤件，而主管電子支付執照的金管會主委黃天牧18日則透露，「銀行局上周已約談蝦皮支付」，蝦皮支付正重新準備資料中。

國人交易往來熱絡的蝦皮電商平台，原本只是「第三方支付服務業」，但由於一年內保管代理收付日均餘額超過10億元，所以必須申請電支執照，而且因為蝦皮的實收資本額原本只有500萬元，被迫升格為電支業者後，依法必須將實收資本額增至5億元，自此踏上坎坷增資路。

若以舊版的中資審查辦法來看，蝦皮可被列為「僑外資」；但經濟部後來修改規定，並於2021年初上路，新中資審查定義，改採「逐層認定」，蝦皮就有可能被列為中資，所以日前蝦皮已先向經濟部自行撤案。

黃天牧指出，因經濟部審查中資辦法已改，蝦皮決定重新準備送審資料；至於其他的外資公司，是否會因審查新制而從「外資」變「中資」，目前尚未查到，一旦查到，會比照大同中資案，就是請該中資賣掉股份撤出。

金管會表示，蝦皮取得金管會同意後，資金來源必須在半年內（2021年5月下旬）通過投審會審查，若基於特殊理由，最多只能展延三個月，也就是今年8月中。

(工商 )