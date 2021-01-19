年度十大代銷排行榜，終於出爐！據住展雜誌今（19）日最新統計，2020年北台灣十大代銷接案量，全台「代銷王」又是由「天王」海悅國際蟬聯；排名第二到十名，依序為：甲山林、新聯陽、創意家、五十甲、璞園、甲桂林、信義、新理想、漢華。其中七席，統統都被台北市代銷業包辦，制霸2020年房市江山。

「天王」級的海悅國際，迄今更已連續12年蟬聯代銷桂冠，堪稱史上最強「代銷王」。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年國內房市景氣復甦，市場湧現強勁的買氣激勵大代銷積極接案，接案量普遍都比2019年增加，且台北市代銷更囊括北台灣逾半壁江山，代銷業版圖出現重大轉變。

其中，冠、亞軍的海悅國際、甲山林，接案量都突破1千億元，為史上首度兩大家代銷公司接案量都同步突破1千億元大關，競爭空前激烈。

海悅國際持續發揮蠶食鯨吞戰術，去年在北台灣共接下41筆新 案，總案量高達1,386億元，案量年增近38％；無論是承接的建案數量或總案量，都是業界之冠。

甲山林去年於北台承接建案數為26個，總案量達1,242.5億元，案量年增近1.5倍，拿下第二名。第三新聯陽，案量達745億元。第四名創意家，案量達347億元。第五名五十甲，案量302億元。第六名璞園，案量287億元。第七名甲桂林，案量272億元。第八名信義代銷，案量261億元。第九名新理想，案量253億元。第十名漢華，案量238億元。

何世昌指出，北台2020年十大代銷中，台北市代銷有海悅、甲山林、新聯陽、創意家、璞園、甲桂林、信義等，囊括十分之七強。

而排行前四名，更通通由台北市代銷公司所囊括。

何世昌表示，2021年預期房市推案量，仍居高不下，且北市豪宅指標大案將陸續開出，各家代銷將又有一番搶案激戰。

(工商 )