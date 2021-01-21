經濟部長專訪2政府衝刺招商備妥土地，經濟部長王美花透露，預計整理台糖423公頃共5塊土地，力拚今年底釋出。她強調，今年民間投資動能依舊強勁，廠商擴廠正全面進行中，「經濟成長率超過4%，也不是不可能」。

美中貿易戰從2018年開打以來，台商從西進，瞬間轉彎回到台灣，經濟部投資業務處數據顯示，2019年落實投資金額約新台幣2500億元、2020年3800億元，累計2年以來已落實高達6322億元規模。

不過，產業回台投資也帶來新挑戰，經濟部開始著手盤點土地需求，王美花接受中央社專訪時表示，將釋出台糖5塊、共423公頃用地，力拚年底前通過用地變更、環評，並同步讓廠商登記，屆時政府興建公共建設、廠商可同步蓋廠，效率大幅提升。

5塊地分別位於雲林縣褒忠鄉99公頃、嘉義縣中埔鄉67公頃、嘉義縣水上鄉99公頃、台南市98公頃、高雄市60公頃。

經濟部估計，未來廠商進駐5塊用地，將有機會創造一年新台幣1800億元產值，超過1萬個工作機會。

話鋒一轉，王美花說，以前要釋出一塊土地，通常要花5至10年，相當冗長，但現在已經加快很多。

她提到，擔任次長時一直緊盯招商進度，每週要求招商團隊報告進度，把招商層級提升到經濟部本部，甚至由經濟部跨部會協調，透過政府間橫向溝通，因為公務部門間「語言相同」，投資問題可以迅速迎刃而解。

此外，每家廠商都會有一個專屬的「小天使」，協助力道自然加大、加快；談起招商投資問題都能很快順利解決，王美花說，「這部分我還蠻有成就感」。

展望今年景氣，王美花樂觀認為，台廠持續擴建，加碼投資計畫也按部就班落實，外銷動能暢旺，「本來要邀請自行車廠商，了解因應RCEP（區域全面經濟夥伴協定）」狀況，結果廠商都說，現在很忙、訂單很不錯」。

她直言，經濟成長率「今年超過4%也不是不可能」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1100119

(中央社)