基隆市政府去年全面導入智慧校園快易通，學生只要使用樂學卡刷卡，家長即可收到孩子到校訊息，今年市府再進擊，推出「學雜費繳費無紙化」，結合「LINE Pay一卡通」電子支付，未來使用APP程式，即可線上繳交學費。

市長林右昌表示，市府近年來致力推動智慧教育，建構完善的智慧安全校園，2016年開始發行樂學卡，並將「基隆市智慧校園快易通」結合 APP 程式，先前整合並提供多項服務包含「學生到校刷卡推播」、「學生請假服務」等只要家長帳號綁定成功，都能獲取相關訊息。

基隆市政府表示，學生或家長只要手機下載「School＋」APP 程式並登入手機號碼註冊成功後，即可在行動裝置上查詢繳費單。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌說，為讓本市學生家長繳費更方便，同時簡化學校行政作業負擔，特別規畫「基隆市校務行政系統新學費代收模組」，學生或家長只要手機下載「School＋」APP 程式並登入手機號碼註冊成功後，即可在行動裝置上查詢繳費單，並且提供多元線上繳費方式，目前先在13所學校運作，其餘學校陸續進行系統轉換，110學年度全市學校將全面上線。

教育處長林祝里表示，家長只要綁定LINE Pay一卡通使用掃描支付即可付款，尚未綁定的家長，也可使用載具出示「繳費單條碼」或自行列印繳費單繳款，另外，也APP也會推播提醒相關學雜費用繳納資訊。一卡通董事長李懷仁也指出，為鼓勵家長使用「LINE Pay一卡通」以網路或無紙化的方式繳納學雜費，特別提供2％LINE POINTS的回饋，希望大家多多利用。

(中時 )