浩鑫（2405）搶進科技醫療再下一城， 旗下Kiosk產品線「零接觸智慧防疫自助機」，繼台北醫學大學附設醫院採用後，今年1月再獲新北雙和醫院青睞導入使用，目前並尚有多家醫學中心與區域醫院接洽中，浩鑫表示，將持續拓展醫療防疫與健康概念的Kiosk整合方案，以期堆疊營收、挹注營運更加穩健。

獲選「台灣防疫50大創新科技」獎項的「零接觸智慧防疫自助機」，是一款軟硬整合的Kiosk產品，除可快速進行測量體溫、提供實名制管理，並能同時串接TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）資訊，具辨識人員是否配戴口罩等功能，透過全程自動化且無須人員接觸的自助式檢測服務，不僅可大幅降低醫院逾五成的人力與時間，在因應防疫需求、須框列相關人員時，亦可彙整數據管理報表，協助政府進行疫調，有效地控制社群聚感染風險。

浩鑫在過去一年多來積極投入台灣醫療防疫市場，憑藉本身在高科技電子長期耕耘的經驗，短時間內推出零接觸智慧防疫自助機Kiosk產品，接連獲得北醫附設醫院與新北雙和醫院採用，將產品置放在醫院各出入門口，降低接觸傳染的風險。

浩鑫在智慧醫療領域多聚焦於科技醫療相關產品市場布局，旗下子公司暄達醫學受惠醫療級氣墊床的歐美訂單增加，與負壓傷口治療機新產品於去年下半年開始出貨，第四季時即拉抬其營收繳出單季歷史新高表現。

另一方面，浩鑫除了「零接觸智慧防疫自助機」接連傳出好消外，另一Kiosk醫療健康產品「健康小站」亦已搶進連鎖藥局通路，預期隨著醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、醫療健康Kiosk等應用產品的市占率逐步提升，今年將力拼營收獲利雙成長表現。

(工商 )