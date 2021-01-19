連展投控(3710)集團子公司-連騰科技(6818)持續擴大天線產品線，受惠於5G時代來臨，今年非NB相關產品佔比可望突破50%，連騰科技總經理蕭富仁表示，隨著產品佈局進入收割期，今年業績可望比去年好。

連騰科技原為連展科技無線通訊事業群，自2017年自連展投控分割獨立，為先進5G天線製造廠商，提供各種地面式天線製造、電子產品所需的通訊元件、微型化天線原型設計、半成品與成品組裝，專研微波輻射所使用的各種介質特性與傳輸效能，開發研究具低損耗之電磁波輻射材料，致力於發展各式天線解決方案，為國際知名電腦大廠的主要天線供應商。

不過，由於NB產業成長趨緩，且5G世代來臨，連騰科技早於數年前即開始著手進行其方案研擬，投入5G(Sub-6Ghz/mm Wave)RF天線、產品機構整合天線設計、AI智慧天線演算法等研發製造，成功提供客戶多項次世代解決方案，並於2020年建置完成全球首創5G(FR1+FR2)整合式雙模CATR系統量測實驗室，可測量手持式行動裝置、小型基站、筆記型電腦、智能電視等各式小至大型通訊設備的5G測量，目前全球品牌客戶已超過100家，具備超過20億件天線產品生產經驗，可提供完整服務及穩定之品質，快速服務客戶的產品開發需求。

因應5G世代，連騰產品廣泛應用於個人電腦天線、無人機天線、網路通訊設備天線、穿戴型電子設備天線、手持裝置天線、醫療監測隨身裝置天線、軍事通訊設備天線、監控設備天線、工業電腦天線、智慧城市(三表)天線、智慧農業設備天線等；蕭富仁表示，5G帶動產業升級，一方面5G為多天線架構系統，數量增加從2個、4個、8個或12個，且必須在更小的空間達到更高規格，技術門檻拉高，而公司可提供客戶彈性方案及客製化生產，隨著5G世代來臨，有助於公司業績大幅成長。

去年全球新冠肺炎疫情延燒，居家上班等帶動NB需求，連騰目前為全球前三大個人電腦天線供應主力製造商，去年NB相關產品佔比約65%，由於第二波疫情發酵使歐美宅經濟持續發威，各品牌出貨量不見減緩力道，預估2021年上半年出貨量將創新高。

此外，因應5G世代需求與O-RAN聯盟架構日趨完善，連騰科技與國內知名大型網通廠合作的小型基站將在2021開花結果，預估將進一步帶動新產品營收成長。

在產品線擴大及產品組合多元化的綜合效益下，連騰科技看好2021年後5G相關產業天線需求將快速提升，今年非NB產品佔比可望突破50%。

為獲得更多市場先機，連騰與工研院展開多項全新天線產品開發，跨足車用、智慧型應用及毫米波天線相關技術，並已開始著手研究6G(Tera hertz)技術。

為提升產品價格競爭力與因應市場變化，連騰亦已在越南設廠，預計於2021年第3季開始量產，產能約增加10%到15%。

(時報資訊)