由美國通用原子航空系統公司為美國海軍開發的MQ-9A Block V死神(Reaper)無人機，最近在美國加州太平洋試驗海域測試投放反潛聲吶裝置，並進行模擬潛艇目標追蹤，這是該型無人機首次部署可獨立作業的反潛系統。美國國務院已於2020年11月批准出售4架MQ-9無人機給予台灣，台灣也因此成為美國死神無人機首次出口的對象。

據《防務新聞》報導，11月進行的首次測試投放了10枚反潛聲吶浮標，可以測得水下狀況並監測目標，測得數據可由無人機接收，並即時傳送到位於亞利桑那州尤馬(Yuma)試驗場的拉古納飛行操作設施(Laguna Flight Operations Facility)監測站。

這次測試是MQ-9B海上衛士(SeaGuardian)無人機系統開發的一部分，該無人機是承包商與美國海軍空中系統司令部合作專案的一部分。如果海軍將此作戰概念付諸實施，可大幅降低監測追蹤潛艇的成本，讓類似P-8A海神(Poseidon)反潛巡邏機這種大型高價反潛武器平台可以進行指揮或戰情控管等其他更重要的任務。

報導說，在本次測試中，死神無人機使用通用動力公司的UYS-505聲頻處理系統捕獲潛艇目標，並對目標實施長達3小時的跟蹤。測試結果顯示，MQ-9B無人機可在其4個掛架上配備4具聲呐浮標吊艙，全部可攜帶多達40個A型聲呐浮標或80個G型聲呐浮標。

通用原子航空系統公司總裁大衛．亞歷山大(David Alexander)在聲明中說，這次是無人機反潛作戰的首次測試，很成功地完成MQ-9無人機反潛作戰能力的開發，未來可望繼續與美國海軍合作，探索分布式海上作戰的各種創新方式。

退役的美國潛艇軍官、現任哈德森研究所(Hudson Institute)資深研究員布萊恩．克拉克(Bryan Clark)說，與P-8A反潛巡邏機相比，無人機反潛作戰是花費低廉的作戰方式，相較之下，P-8A的飛行成本要高得非常多。目前P-8A投放聲吶後，需要長時間在空域盤旋，如果要覆蓋大面積海域，必須出動更多架P-8A巡邏機，如果使用無人機，可以用極低的成本進行浮標投放與監測。

報導說，雖然P-8A巡邏機能攜帶更多的聲呐浮標，在大範圍監測上仍很重要，但有了無人機支援，可以不必部署更多的P-8A，整個操作成本會更低，P-8A也可以空出來進行其他的戰場監測任務。

美國國務院在今年11月宣布同意出售台灣4架MQ-9無人機，以增進台灣自身防衛能力。美國國務院並正式知會國會此一軍售案，這是川普政府在去年7月將無人機技術出口政策放寬以來的首項無人機軍售案，金額為6億美元（約171億台幣），內容包括地面站台與人員訓練。

(中時新聞網)