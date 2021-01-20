衛福部部立桃園醫院群聚感染擴大，台中一名外送員日前接獲一張送到醫院的訂單，沒想到醫護人員要他硬著頭皮上樓，更表示「有戴口罩就可以」，他非常擔憂因此成為破口，對此，院方則表示，醫護人員較忙碌，希望社會大眾多體諒。

據《東森新聞》報導，台中一名外送員18日接獲一張訂單要送到醫院，備註欄註明須將餐點送上6樓，由於桃園醫院爆發院內感染，令外送員擔憂成為防疫破口，因此撥打電話希望醫護人員能夠下樓取餐，未料，醫護人員表示「你戴口罩就可以進來啊！」

外送員堅持拒絕，在樓下等了逾10分鐘，還是等不到人，他又再度撥電話，醫護人員仍堅持要他送上6樓，他認為「雖然我有戴口罩，可是萬一造成醫院的負擔，這樣子不是更麻煩。」外送員進一步表示，醫護人員應該要做好防疫措施，若沒做好恐會很麻煩，且當日進入醫院，保全也未將他攔下。

醫院成染疫指標，該醫院的疾管科表示，院內都遵照指揮中心標準防疫，目前訪客、外送員未列入規定內，並指中央並沒有強制規定，希望大家能對站在第一線的醫護人員多點體諒。另外，外送平台也發聲明，面對高風險地區，外送員可選擇棄單回報客服。

(中時新聞網)