大陸國家衛健委通報，1月19日0—24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例103例，其中境外輸入病例15例，本土病例88例，吉林省通化市東昌區自20日起，全域調整為高風險地區。

大陸境外輸入病例15例包括：上海4例，廣東3例，浙江2例，四川2例，陝西2例，天津1例，福建1例，本土病例88例包括吉林46例，河北19例，黑龍江16例，北京7例。

據吉林省衛健委通報，19日0-24時，全省新增本地確診病例46例（長春市10例，通化市36例），其中34例係由此前通報的無症狀感染者轉為確診病例。截至目前，本次輸入性疫情全省累計報告確診病例129例（長春市35例，通化市94例），其中危重型3例，重型11例，普通型85例，輕型30例。截至1月19日24時，全省累計報告本地確診病例267例，累計治愈出院136例，在院隔離治療129例，病亡2例。

吉林省通化市東昌區自20日起，全域調整為高風險地區。

(中時 )