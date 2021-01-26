桃園市環保局人員26日前往八德區大湳市場，為周邊環境消毒。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦26日前往八德區大湳市場，視察環境消毒作業，針對先前環保局規畫所有區域全部消毒，鄭文燦表示，為有效維護社區安全，市府應集中力量，優先消毒確診個案的足跡熱區。

由於有新冠肺炎確診者曾經前往大湳市場購物，引發民眾恐慌，導致買菜人潮銳減，攤商叫苦連天，為此市府26日動員環保局消毒人員，並請求國軍33化兵群支援分工，在八德全區大消毒，降低社區風險，讓市民安心。

鄭文燦表示，其實在疫調當天，市府就會派員消毒，當社區足跡公布後，還會再消毒一次。原本環保局計畫每個里全區消毒，但是在中央流行疫情指揮中心看來是「不正確的」，足跡較多的地方要優先消毒，在足跡熱區消毒完畢後，其他地區再分別消毒。由於26日要完成八德及大湳地區的消毒，因此特地商請國軍33化兵群前來支援，讓作業更順利。

鄭文燦也信心喊話，今天大規模消毒後，會讓社區更安全，大湳市場向來深受市民喜愛，希望在農曆年前能夠恢復正常。此外，市府計畫在疫情較為舒緩後，也將針對商圈及市場推出振興方案，讓買氣回溫。

(中時 )