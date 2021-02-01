面對疫情威脅，STUDIO A Apple優質經銷商自2月1起於官網推出「桃園地區2小時快送」以及「One to One視訊支援服務」，為桃園地區的會員和消費者，提供速度、防疫一次到位的快送及一對一線上零接觸教學。

STUDIO A表示，近期疫情拉警報，桃園民眾防疫意識高升，STUDIO A針對桃園地區會員推出「2小時快送」服務，開放每日11點到晚上8點時段，只要會員於STUDIO A官網「2hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，即可享受即時宅配到府的快速與便利性，且不受平假日之限制，不僅減少公眾場所人與人的接觸頻率、還可將出門往返的時間成本節省下來。

「2小時快送」服務第一階段將率先啟動「桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、蘆竹區、龜山區、大園區」等七個區域，其他區域及縣市仍可利用最快隔日到貨的宅配服務方式訂購。

凡於STUDIO A線上商城（官網／APP）所購買主機的會員，皆可獲得2次免費1小時的「One to One視訊支援服務」，不便親臨實體門市的會員，只要透過FaceTime或LINE視訊，不論是新機設定、備份移轉、帳號申請與管理，或者想了解更多操作技巧，都可以輕鬆獲得STUDIO A Apple線上技術顧問們的視訊教學服務。此項服務採客服預約，可預約到貨隔日起14天內的時段。服務時段為週一至週日早上11點到晚上9點。

STUDIO A強調，為防範疫情，在2020年初即全面提高門市防疫層級、所有門市人員皆做好自主防護措施，每日上班都會戴口罩及量體溫、加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，即立即作自主健康管理與居家休養。同時對入店購物的會員量測額溫、並提供消毒用酒精及口罩使用，以營造安全、安心的購物環境，保護自己也保護他人。

(工商 )