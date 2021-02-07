農曆春節將至，高市警三民二分局因應年度盛日，加強治安維護與犯罪預防機制，推出民眾提領鉅額現金護鈔服務，年節時分金流量大增，為保障民眾提取款安心，延續往年一貫的轄區員警貼心護鈔服務，凡是民眾提領鉅額現金，都能視需求像金融機構或110報案諮詢聯繫，向在地分局及派出所申請護鈔，讓民眾安心護送到指定地點。

日前臺灣銀行大昌分行張姓襄理預期民眾會至臨櫃兌換大面額新鈔，因此向三民二分局覺民派出所申請護鈔服務，中央印製廠送達的現鈔金額達新台幣1億4990萬元，押送鉅鈔期間，員警身著防彈衣、手槍戒備，絲毫不敢懈怠，在派出所員警及銀行行員的安全聯防下，完成大面額護鈔的艱鉅任務。

警方呼籲，民眾無論在年前提領現鈔或是年後將現鈔回籠存款，務必加強留意鉅額現鈔的「提出」與「存入」的安全性，建議臨櫃辦理業務時，可預先向行員告知，由金融機構代為聯繫轄區派出所申請護鈔，降低被搶劫之風險。

(中時 )