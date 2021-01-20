為幫助有志朝金融業發展的年輕菁英，及早累積專業資歷，開發金(2883)旗下凱基銀行2021年首開本國銀行之先例推出「Pre-MA實習生培訓計畫」，即日起至3月31日公開招募即將升大四或升碩二的暑期實習生，實習期間表現優異並通過評核者，將取得凱基銀行儲備幹部的進用資格，畢業後可直接進入凱基銀行工作，並接受量身訂做培訓，逐步成為具備國際視野的管理人才。

社會新鮮人求職不易，要脫穎而出，實習經歷是一大決勝關鍵，然而近年企業普遍大砍實習職缺，使得實習機會一位難求，去年度凱基銀行暑期實習計畫開始招募之初，即湧入數百封來自各大專院校學生的履歷，突顯年輕學子們積極爭取機會的企圖心。

有鑑於此，凱基銀行2021年進階打造「Pr-MA實習生培訓計畫」，針對大三升大四、以及碩一升碩二的在校生，提供22個暑期實習生名額，每個月薪資為2.5萬元，職缺包括法金授信、法金產品、風險管理、數位金融、個金管理、支付金融及消費金融等多元領域。學生可以依據自己的興趣挑選申請職缺，於3月31日前email自製履歷表至指定信箱，凱基銀行接獲申請後，將先進行書面審查，合格者將進入面談徵選，通過徵選者預計5月中接獲錄取通知，自7月初開啟兩個月的金融業學習旅程。

凱基銀行「Pr-MA實習生培訓計畫」，比照儲備幹部(MA)計畫採取「導師(Mentor)制」，由導師為實習生訂做專屬培訓規畫，並帶領其參與部門專案，深化專業能力及跨部門溝通力。除了硬實力的培養，凱基銀行也將規畫團體創意競賽，期望從密切的團隊合作中，培養學生們領導與問題解決的職場軟實力。實習期間綜合表現優異者，將直接獲得MA的進用資格，待畢業後可直接進入凱基銀行工作，接受更豐富完整的MA培訓；倘若學生決定繼續升學，名單也將列入人才庫，未來如有合適機會，凱基銀行將主動接觸並徵詢其意願，取得優先進用的機會。

(時報資訊)