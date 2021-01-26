WeTV青春校園劇《暗戀橘生准南》由胡一天、胡冰卿、張逸傑、劉美含等年輕演員共同演出，胡一天飾演校園男神盛淮南，以榜首之姿考進大學，家世、顏值、個性等條件戲裡戲外都圈粉無數，但男神卻有個「五音不全」的致命傷，劇中胡一天帶著胡冰卿造訪自己的秘密基地─天台，自信唱起歌來，沒想到一開口就讓女方笑出來，逗趣情節讓粉絲忍不住笑說「上帝在創在盛淮南的時候，顏值、個性等什麼都給了，就是忘了給他音準」。

改編自同名小說的《暗戀橘生准南》，先前已有網路版本，這次電視劇找來胡一天、胡冰卿等人氣演員重新演繹，開播前就引發大眾高度關注，雖然不免被拿來比較，主演們仍扎實地展現與不同網路版的精彩演技，尤其是胡一天將理工男盛淮南詮釋地活靈活現，獲得一致好評，被網友稱讚百分百同步小說形象，精湛的演出令不少粉絲為他瘋狂，讓本劇在開播短短24小時內流量就破億，隨著男女主角關係逐漸加溫，更加期待後續兩人的感情發展。

此外，胡一天在劇中各種撩妹情節都令粉絲臉紅心跳，如第一集英雄救美，抓住胡冰卿的手一起藏在禮堂躲避老師，上課時為女方遮陽、出遊時貼心綁鞋帶等，但有趣的是，這些看似浪漫唯美的橋段，拍攝背後卻是笑場不斷，胡一天和胡冰卿只要一對看就笑場，加上胡一天手長腳長的，如何對視的角度都是學問，最後只好讓導演親自下場示範，歡樂的拍攝完成。

(中時 )