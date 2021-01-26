台灣高等法院今(26)日上午十時宣判台灣浩鼎(4174)五位主管被控涉內線交易案，二審維持一審無罪判決，駁回檢察官上訴。台灣浩鼎最新回應表示，謹代表經營團隊、員工及投資人，對台灣高等法院依法做出此一客觀、公正判決，再度還給當事人及公司清白，致上最高敬意和謝意。

浩鼎表示，這是國內首宗因新藥臨床試驗未達標，公司管理階層買賣股票而遭起訴案例。究其原因，仍在於新藥研發、臨床試驗與解盲均屬高度專業，與社會形成專業知識落差，致造成檢調對事實認定之誤解。如今二審再度判決無罪，浩鼎除了衷心感謝士林地方法院及台灣高等法院對此案謹慎、詳細之審理態度和查證的努力外，並希望台灣浩鼎在本案所付出的慘痛代價，在疫情當前，能促使社會進一步對生技產業身繫大眾安全與健康希望的認識。

台灣浩鼎也籲請檢方依據法務部擬定之「檢察機關妥速辦理刑事案件實施要點」，衡酌不再提起上訴，以免耗費社會資源，讓誤會和傷害到此為止，今起一切向前看。台灣浩鼎始終不忘投入新藥研發的初心，是為了滿足仍未能有效治療的醫療需求；希望早日以研發成果，向社會證明生技實力。

(時報資訊)