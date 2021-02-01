大立光(3008)控告先進光(3362)及其負責人林忠和、總經理羅章浚等人營業秘密損害賠償等民事官司二審宣判出爐，先進光遭判賠大立光15.22億元，約當先進光1.3個股本，大立光表示，公司一直希望先進光拿出誠意談判和解，但先進光未正視此事，為捍衛公司權益，公司不得不依法選擇法律途徑來尋求解決，在司法還給大立光公道取得的15.22億元罰款後，公司會將其投注於捍衛智慧財產權的公益活動中。受上影響，先進光開低急跌，打入跌停板。

大立光與先進光纏訟多年的著作權及營業秘密損害賠償等民事官司28日二審宣判，先進光遭判賠大立光15.22億元，金額約當先進光現有股本11.15億元的1.36倍，由於金額龐大，對先進光財務及業務恐造成影響。

不過，先進光在28日發布重訊，並未提及公司遭二審判決應賠償大立光15.22億元，僅表示，公司目前尚未收到判決書，此判決並非確定判決，仍可提起第三審上訴，公司將繼續委請律師處理後續訴訟程序。

對於二審判決，大立光表示，過去幾年公司一直向先進光喊話，希望先進光可以拿出誠意和解，但先進光未正視此事，也未提出有誠意的和解方案，為捍衛公司權益，公司不得不依法選擇法律途徑來尋求解決；大立光強調，在司法還公道取得的15.22億元罰款後，公司會將其投注於捍衛智慧財產權的公益活動中。

(時報資訊)