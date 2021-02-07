黎晏孜探訪獨居長者。（經紀人提供）

黎晏孜和孟翔、味噌一起探訪獨居長者。（經紀人提供）

黎晏孜外型亮眼。（經紀人提供）

有「精靈系美女」封號的黎晏孜，一向熱心公益，在拍完電影《頭等艙的情人》之後，特地將片酬全數捐出做，日前還跟同片演員孟翔、味噌一同前往雲林探望獨居老人，三人挨家挨戶送上物資和紅包，讓老人家有個溫暖的春節。看到一些獨居長者家徒四壁，甚至生活在蒼蠅滿天飛的環境，一向很感性的黎晏孜忍不住紅了眼眶。

黎晏孜之前曾經在緬甸等地擔任過志工，幫助弱勢家庭孩童，喜歡畫畫的她，經常將當地孩童天真的模樣畫下來。拍攝《頭等艙的情人》期間，她聽到同劇演員味噌提起家中捐獻雲林四湖參天宮土地，當地還有不少中低收入戶和獨居老人生活陷入困境。因此在電影殺青後、趁著年節之前，黎晏孜立馬召集孟翔和味噌，三人事先準備了不少物質，在參天宮的志工人員協助之下，花了一整天的時間走訪了雲林地區的低收入戶，除了送上物資和紅包，也陪獨居的老人家聊天。

一位80多歲的阿嬤看到三個年輕人來訪，還圍著她說說笑笑，開心到合不攏嘴，但在三人要離去時，阿嬤突然難過地哭了。黎晏孜趕緊抱抱阿嬤，答應老人家下次一定再來看她。還有一位阿伯因為意外眼睛失明，難得有人來探訪，阿伯也開心招呼大家到家裡坐坐聊天。另一位獨居長者因為經濟困頓，居住在一個小小的土屋裡，幾乎是家徒四壁，讓人看了十分不忍，加上屋裡全是蒼蠅，黎晏孜見狀也忍不住紅了眼眶。

她說，看到老人家生活困窘，很讓人心疼，也提醒自己要珍惜擁有的一切，同時也希望能幫助更多經濟弱勢的家庭，讓獨居的長者能有一個溫暖的春節。

除了投入公益活動，黎晏孜最近正在準備參與一部偶像劇演出，角色儼然是「渣男剋星」，劇情描述的是現代人光怪陸離的愛情問題。提到愛情觀，雙魚座的黎晏孜透露會為另一半營造浪漫和驚喜，例如為男友購買限量款球鞋，光是找代購和確認款式與尺碼就花了兩個多月，尤其是她拿出一雙球鞋之後，男友開心的當下，她再拿出第二雙球鞋，男友當場睜大眼睛驚喜感動萬分。

(中時 )