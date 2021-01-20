美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）出席美國聯邦參議院外交委員會任命聽證會時表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

外交部發言人歐江安指出，布林肯在回應參議員詢問時表示，拜登政府將延續美國對《台灣關係法》的跨黨派承諾，並盼台灣能在國際上，包括國際組織中扮演更重要角色。布林肯也指出，美國務院將依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）檢視對台交往準則。布林肯另提及曾與蔡總統會晤並多次談話，肯定我國防疫表現，並讚賞台灣為民主模範、強大經濟體及科技重鎮。

外交部誠摯感謝國務卿提名人布林肯公開表達對台灣的堅定支持。未來我國政府將持續在既有良好基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。」

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