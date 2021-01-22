聯發科今天下午將發表新款5G系統單晶片，對手高通（Qualcomm）搶先宣布推出新5G平台驍龍870，與聯發科較勁意味濃厚。

高通指出，驍龍870是旗艦行動平台驍龍865 Plus的升級產品，搭載核心時脈速度達3.2GHz的增強版高通Kryo 585處理器。

高通表示，驍龍870專為滿足OEM廠商和行動產業需求而設計，將為Motorola、iQOO、OnePlus、 OPPO和小米等客戶的一系列旗艦裝置提供支援。搭載驍龍870的商用裝置將於第1季上市。

5G智慧手機市場今年可望快速成長，據台積電估計，去年5G智慧手機滲透率約18%，今年滲透有望竄高至35%水準。

瞄準5G成長商機，聯發科5G平台已有天璣1000、天璣800與天璣700系列產品，涵蓋旗艦、高階、中階與大眾市場，今天下午將推出新產品，壯大5G產品線陣容。高通則有驍龍8系列、7系列、6系列及4系列，與聯發科競爭激烈。（編輯：郭無患）1100120

(中央社)