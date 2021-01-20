空屋、土地無人繼承？新竹縣政府統計，截至17日止，新竹縣逾期未辦理繼承的土地已達2萬333筆，面積超過909公頃，另外還有建築物399棟無人繼承，粗估土地現值高達100億，地政處提醒，若逾期辦理登記，登記費最高可罰20倍，民眾多加留意自身權益。

地政處指出，在不動產權利人死亡6個月以後辦理繼承，登記費最高罰20倍，若超過期限為地政機關列冊管理15年後，還未辦登記，則將依法請財政部國有財產署公開標售。

至於未辦理繼承登記的原因，地政處統計，包含有不知被繼承人有財產，或是繼承人之間協議無法取得共識、部分繼承人聯絡不上、被繼承人有債務或是土地價值不高等，造成建物、土地無人繼承的狀況。

新竹縣未繼承的空屋、土地數量為全台第5名，地政處多年來也為了尋找繼承人多方努力，為了避免民眾不熟悉相關法令而繳納罰鍰，新竹縣政府各地政事務所每月下載除護資料，主動通知繼承人辦理登記，並也在相關活動設攤，提供專業諮詢，提醒民眾勿喪失權益。

地政處也提醒，如果無法所有繼承人申請辦理登記，可由其中1人或數人為全體繼承人的利益，申請登記為全體繼承人公同共有，以免逾期繳納罰鍰，或是面臨公開標售等狀況。

(中時 )