因疫情趨嚴，縣長楊文科舉辦防疫會議，各局處動起來。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

中央流行疫情指揮中心日前提出5000人居家隔離措施，新竹縣衛生局指出，縣內有零星個案，不過詳細數字仍帶疫調及中央給予名單，同步啟動衛政、警政、民政、消防等關懷專案，落實居家隔離者的健康管理。新竹縣環保局也啟動大規模消毒，針對學校、交通熱點、觀光景點、市場及公園等加強防疫消毒。

新竹縣長楊文科25日舉辦防疫會議，楊文科表示，日前已宣布停止室外500人、室內100人以上的集會活動，現階段對於58家托嬰中心禁止訪客、兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬採預約探訪；社區關懷據點加強防疫，100人以上的保母、志工、早療等研習活動暫緩辦理。

在學校方面，則暫停場地外借，舉辦課程、營隊、活動、幼兒園課後留園等，26日調查參加學生、活動人員是否為管制對象、接觸管制對象者、中央公布案例足跡所列曾出入相關場所者，則一律不到校。

新竹縣衛生局也盤點縣轄內各大醫院一般、加護、負壓病房的病床數量，以因應不時之需。衛生局長殷東成表示，未接獲疑似匡列者的詢問電話，但若有，也會留下對方資料，呼籲暫時不要外出，落實自主健康管理。各醫院也落實門禁管制、分艙分流、探病陪病規定及醫護人員健康監測。

為因應疫情，東元綜合醫院啟動獨立的疫病門診，並於急診室外設置「戶外檢傷站」檢傷，針對就醫者分流，只要符合發燒或呼吸道癥狀者、14天內有國外旅遊史或TOCC建議疫病診、接觸的親人朋友有發燒或呼吸道癥狀者，將分流轉往至獨立疫病門診進行診療或評估採檢等處置。

因應春節採買及歸國人潮，新竹縣政府也要求市場增設遮罩、停止試吃，並預備妥當防疫物資，環保局也將針對全縣170個交通場站、大型營業場所、學校大消毒，人潮多的市場、公園、觀光景點也將擴大防疫消毒。

(中時 )